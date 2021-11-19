Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал заявление главного тренера сборной России Валерия Карпина о том, что он не уверен, сможет ли психологически подготовить национальную команду к стыковым матчам за право принять участие в чемпионате мира.

«Карпин говорил искренне, — сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы в Петербурге». — Но сейчас одни: «Валера, оставайся». Началось это в интернете. Вы же видите, что там происходит. Надо быть уверенным в себе. Когда тренер растерялся, то это уже не тренер. Карпин должен спустя пять дней сказать: «Да, я беру, я знаю, как мы пройдем на чемпионат мира». Вот какая должна быть позиция. А что, мы должны экспериментировать с главным тренером, назначать или нет? Он должен сам заявить о себе».

По итогам отборочного турнира сборная России заняла второе место в группе H и сыграет в стыковых матчах за право принять участие в чемпионате мира. Первый соперник национальной команды станет известен 26 ноября.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.