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Стыки ЧМ-2022: Дзюбу и Баринова могут амнистировать, дисквалификации Головина и Смолова останутся в силе

17:25
Дмитрий Баринов (слева). Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Дмитрий Баринов (слева). Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Международная федерация футбола (ФИФА) может изменить регламент чемпионата мира-2022, если поступит соответствующее обращение от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Это касается отмены единичных желтых карточек по итогам группового турнира. Сейчас на карточках «висят» свыше 100 игроков 12 сборных, которые в конце марта сыграют в стыковых полуфинальных матчах.

Как подтвердили недавно обозревателю «СЭ» в ФИФА, стыковые матчи считаются частью предварительного (отборочного) турнира чемпионата мира-2022. А потому, если футболист получает желтую карточку в последней встрече в группе и она оказывается для него второй, он дисквалифицируется на следующую игру — то есть на стартовый матч плей-офф. Также в стыки переносятся единичные желтые карточки, полученные футболистами в ходе группового этапа.

По данным ESPN, ряд европейских федераций уже выразили недовольство правилом, касающимся единичных предупреждений. В частности, оно может ударить по сборным Италии, Шотландии, Турции, Португалии, Швеции, Польши, многие футболисты которых «висят» на желтых карточках и рискуют пропустить финалы стыков, если их команды успешно выступят в полуфиналах.

Кроме того, одни команды провели по восемь отборочных матчей, другие — по 10. То есть они оказались в неравных условиях — те, кто сыграл больше, могли получить больше дисциплинарных санкций. УЕФА пока собирает мнения всех 12 ассоциаций и затем передаст информацию ФИФА.
Вероятное изменение регламента коснется только отмены единичных желтых карточек. То есть Александр Головин и Федор Смолов в любом случае не смогут сыграть за сборную России в стыковом матче, который пройдет 24 марта будущего года. Они «висели» на карточках, получили предупреждения в отборочной встрече чемпионата мира с Хорватией (0:1) и заработали дисквалификацию на одну игру.

Всего же в ходе встреч в группе футболисты сборной России получили 16 предупреждений. Рифат Жемалетдинов наказывался трижды, Алексей Миранчук — дважды. Свои одноматчевые дисквалификации они уже отбыли. Но у Жемалетдинова осталось «несгоревшим» одно предупреждение.
Кроме него по одной желтой карточке сохранили Дмитрий Баринов, Александр Ерохин, Федор Кудряшов, Алексей Сутормин, Даниил Фомин, Артем Дзюба и Денис Черышев.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Спартак

Обе забьют - да

31%

1.70

ТБ 2.5

23%

1.77

X2

16%

2.00
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Арсенал

П1

26%

1.48

Ф1 (-1.0)

20%

1.77

Обе забьют - да

19%

1.64
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Наполи

X2

23%

1.69

Обе забьют - да

22%

1.66

Ф2 (0)

15%

2.38

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Александр Бобров все материалы автора
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