Стыки ЧМ-2022: Дзюбу и Баринова могут амнистировать, дисквалификации Головина и Смолова останутся в силе

Международная федерация футбола (ФИФА) может изменить регламент чемпионата мира-2022, если поступит соответствующее обращение от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Это касается отмены единичных желтых карточек по итогам группового турнира. Сейчас на карточках «висят» свыше 100 игроков 12 сборных, которые в конце марта сыграют в стыковых полуфинальных матчах.

Как подтвердили недавно обозревателю «СЭ» в ФИФА, стыковые матчи считаются частью предварительного (отборочного) турнира чемпионата мира-2022. А потому, если футболист получает желтую карточку в последней встрече в группе и она оказывается для него второй, он дисквалифицируется на следующую игру — то есть на стартовый матч плей-офф. Также в стыки переносятся единичные желтые карточки, полученные футболистами в ходе группового этапа.

По данным ESPN, ряд европейских федераций уже выразили недовольство правилом, касающимся единичных предупреждений. В частности, оно может ударить по сборным Италии, Шотландии, Турции, Португалии, Швеции, Польши, многие футболисты которых «висят» на желтых карточках и рискуют пропустить финалы стыков, если их команды успешно выступят в полуфиналах.

Кроме того, одни команды провели по восемь отборочных матчей, другие — по 10. То есть они оказались в неравных условиях — те, кто сыграл больше, могли получить больше дисциплинарных санкций. УЕФА пока собирает мнения всех 12 ассоциаций и затем передаст информацию ФИФА.

Вероятное изменение регламента коснется только отмены единичных желтых карточек. То есть Александр Головин и Федор Смолов в любом случае не смогут сыграть за сборную России в стыковом матче, который пройдет 24 марта будущего года. Они «висели» на карточках, получили предупреждения в отборочной встрече чемпионата мира с Хорватией (0:1) и заработали дисквалификацию на одну игру.

Всего же в ходе встреч в группе футболисты сборной России получили 16 предупреждений. Рифат Жемалетдинов наказывался трижды, Алексей Миранчук — дважды. Свои одноматчевые дисквалификации они уже отбыли. Но у Жемалетдинова осталось «несгоревшим» одно предупреждение.

Кроме него по одной желтой карточке сохранили Дмитрий Баринов, Александр Ерохин, Федор Кудряшов, Алексей Сутормин, Даниил Фомин, Артем Дзюба и Денис Черышев.