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Главный тренер сборной Мексики: «Сценарий в группе изменился. Теперь следующий матч будет определяющим для нас»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер сборной Мексики Херардо Мартино оценил игру команды в матче группового этапа ЧМ-2022 против Польши (0:0).

«Сценарий в группе изменился. Теперь следующий матч будет определяющим для нас.

Мы понимали, что нужно постараться выиграть в матче против Польши. Но также мы уже знали, что сборная Аргентины проиграла первый матч. Эта мысль засела в головах игроков.

Очень рад, что Очоа отбил пенальти. Но стоит отметить, что это был практически единственный шанс поляков за всю игру», — приводит слова тренера Marca.

В группе С по итогам игрового дня первое место занимает Саудовская Аравия (3 очка), вторая — Польша (1 очко), третья — Мексика (1 очков), четвертая — Аргентина (0 очков).

Польская команда следующий матч проведет 26 ноября против Саудовской Аравии (16.00 мск), мексиканцы в этот же день встретятся с Аргентиной (22.00 мск).

 
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Чемпионат мира по футболу
Сборная Мексики по футболу
Сборная Польши по футболу
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