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Полузащитник сборной Уругвая Торрейра: «Мы никогда не были командой, которая недооценивает соперников»

Алина Савинова
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Полузащитник сборной Уругвая Лукас Торрейра поделился ожиданиями от предстоящего матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 против сборной Южной Кореи.

«Это очень агрессивный соперник, мы видели его, знаем его достоинства и недостатки. Мы постараемся хорошо выглядеть на поле и знаем, в каких моментах можем быть неудобными соперниками. В течение 90 минут может произойти многое. Это то, к чему мы стремились и готовились все это время. Мы никогда не были командой, которая недооценивает соперников», — приводит Marca слова Торрейры.

Сборная Уругвая встретится с командой Южной Кореи 24 ноября. Начало матча — в 16.00 по московскому времени.

Источник: https://www.marca.com/futbol/mundial/2022/11/22/637d0a4cca4741a6138b45dc.html
Чемпионат мира по футболу
Сборная Уругвая по футболу
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