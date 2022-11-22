Почему Жоау Феликс так пока и не стал мировой звездой? Мнение агента Барбозы

Агент Паулу Барбоза в интервью «СЭ» рассказал, почему нападающий сборной Португалии Жоау Феликс не стал звездой в чемпионате Испании в составе «Атлетико».

— Рафаэль Леау из «Милана» может стать звездой этого чемпионата мира?

— Да, вполне. Потенциал у него огромный.

— Однако он нечасто выходит в стартовом составе.

— Во многом это связано с фигурой Криштиану. В определенной степени они конкуренты за место в составе. Роналду любит начинать слева, где действует Леау.

— Что тогда скажете о Жоау Феликсе? Пару лет назад о нем говорили как о суперзвезде. Не переоценили ли его?

— А я сразу сказал, что он рановато перешел из «Бенфики» в «Атлетико». Тогда Феликс был еще зеленый, не созрел для такого вызова. В итоге не оправдал тех ожиданий, которые на него возлагались. Сейчас он потихоньку набирает обороты. Потенциально это великий игрок. Но потенциал ведь надо еще раскрыть. А я бы не сказал, что в нынешнем сезоне в Испании он выглядит на голову выше остальных. Проблема...

— Кто тогда для вас является ключевым футболистом этой сборной Португалии?

— Бруну Фернандеш из «МЮ».