Луис Энрике: «Наша единственная задача — доминировать, а для этого нам нужен мяч»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике подвел итоги матча группового этапа чемпионата мира-2022 с Коста-Рикой (7:0).

«Когда все складывается таким образом, футбол превращается в чудесный вид спорта. Соперник был непростым и мог доставить нам проблемы, но мы исключительно здорово сыграли.

Наша единственная задача — доминировать, а для этого нам нужен мяч. Тогда соперник начинает скучать, не может найти свободное пространство.

Я не знаю, кто выйдет против Германии. Если мы хотим добиться нашей цели и провести на турнире все 7 матчей, мы должны сделать это как одна команда, стартовый состав не должен иметь значения.

Похвала ослабляет. Завтра мы сразу начинаем готовиться к матчу с Германией», — цитирует Энрике Marca.

Испания одержала свою самую крупную победу на чемпионате мира.

В следующем туре испанцы сыграют со сборной Германии, костариканцы встретятся с японцами, встречи пройдут 27 ноября.