Торрес оценил игру сборной Испании в матче ЧМ против Коста-Рики

Полузащитник сборной Испании Ферран Торрес поделился эмоциями после победы команды над сборной Коста-Рики (7:0) в первом туре группового этапа ЧМ-2022.

«Очень счастлив. Мы знали, что это будет сложный матч. К перерыву мы уже добились впечатляющего результата, но мы хотели большего, потому что в таком соревновании все решают голы. Мы играем в своем стиле с 1-й по 90-ю минуту», — цитирует Торреса As.

Испания лидирует в группе E с 3 очками, опережая Японию по дополнительным показателям. Сегодня, 23 ноября японцы победили Германию (2:1) в первом матче своей группы. Немцы идут на третьей строчке, Коста-Рика — на четвертой.

Во втором туре Испания встретится с Германией, а Коста-Рика — с Японией. Оба матча состоятся 27 ноября.