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Грэм Арнольд: «Это сбывшаяся мечта — играть против Лионеля Месси на чемпионате мира»

Алина Савинова
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Главный тренер сборной Австралии Грэм Арнольд поделился мыслями в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира-2022 с Аргентиной.

«Это сбывшаяся мечта — играть против Лионеля Месси на чемпионате мира. Не думаю, что кто-то ожидал, что мы выиграем хотя бы одну игру, а тем более, что выиграем две на одном чемпионате мира. Это потрясающе», — приводит Daily Mail слова Арнольда.

30 ноября сборная Австралии обыграла Данию в заключительном матче группового этапа со счетом 1:0. Благодаря этой победе команда заняла второе место в группе D (6 очков) и вышла в плей-офф турнира, где сыграет с Аргентиной.

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