Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 13:02

Экс-тренер «Спартака» Рианчо: «Не надо уничтожать сборную Германии. Они сыграли лучше всех в группе»

Рианчо прокомментировал провал сборной Германии на ЧМ-2022 и выход Испании в плей-офф
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал «СЭ» выход Испании и Японии из группы Е на чемпионате мира-2022 по футболу в Катаре.

«Не надо сейчас уничтожать сборную Германии, это несправедливо. Лично я думаю, что их сборная сыграла лучше всех в группе, просто у них было 39 плохих минут, и они стоили им вылета. Теории заговора о том, что Испания специально проиграла японцам, чтобы Германия не вышла в плей-офф? Не думаю, что Испания виновата в вылете Германии. Испания делала все возможное, но так и не смогла нормально сыграть с Японией. Думаю, что гол японцев в сегодняшнем футболе не должен был быть засчитан. Невероятно, что такое происходит с современными технологиями», — сказал Рианчо «СЭ».

Несмотря на победу над Коста-Рикой (4:2), Германия заняла третье место (4 очка) в группе, уступив Испании по разности забитых и пропущенных мячей. Первой стала команда Японии.

Сборная Испании заняла второе место в группе E и вышла в плей-офф ЧМ-2022 в Катаре. В 1/8 финала испанцы сыграют против Марокко.

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Германии по футболу
Сборная Испании по футболу
Рауль Рианчо
7
5
Читайте также
Легендарный канадец перенес второй инсульт в 35 лет. Что с ним будет дальше?
Не умеет завязывать шнурки, влюбил в себя дочь короля. 18-летний Гави сводит Испанию с ума
Эдвард Сноуден получил российский паспорт
В Донецке перед судом предстанут около 70 боевиков ВСУ и группировки «Азов»
Истребитель МиГ-31 потерпел крушение в Приморском крае
Как получить грант
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
ЧМ-2022: базовая зарплата судьи — 70 тысяч долларов. Сколько всего платят судьям за ошибки в Катаре?
Колыванов считает, что неудачное выступление сборной Германии на ЧМ-2022 связано со сменой поколений
Агент Барбоза считает, что Португалия должна обыграть Корею на ЧМ-2022
Евсеев заявил, что не удивился вылету Бельгии с ЧМ-2022
Рианчо об игре Испании с Японией: «Команда Энрике напоминает Россию: могут проиграть аутсайдеру»
«Не забудьте ваши флаги». Катарский журналист пошутил над вылетом сборной Германии с ЧМ-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Грэм Арнольд: «Это сбывшаяся мечта — играть против Лионеля Месси на чемпионате мира»

Масалитин — об игре сборной Германии на ЧМ-2022: «У них был запас, но, видимо, не хватало наконечника в атаке»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости