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Сегодня, 12:53

Усэйн Болт назвал главных фаворитов плей-офф ЧМ-2022

Руслан Минаев
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8-кратный олимпийский чемпион в спринте Усэйн Болт назвал главных фаворитов плей-офф чемпионата мира-2022 в Катаре.

Также ямаец рассказал, за какую сборную болеет на турнире.

«Аргентина — моя команда. Я действительно поддерживаю сборную Аргентины.

Франция, Бразилия и Аргентина являются главными претендентами на победу в турнире, но я надеюсь, что победит именно Аргентина», — цитирует легкоатлета Eurosport.

В 1/8 финала ЧМ-2022 Аргентина сыграет с Австралией. Франция — с Польшей.

Бразилия сегодня, 2 декабря, проведет последний матч группового турнира против Камеруна.

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Усэйн Болт
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