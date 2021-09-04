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Гильерме вышел на четвертое место по количеству сухих матчей за сборную России

23:27
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Голкипер «Локомотива» Гильерме, вернувшийся в сборную России после почти годичного отсутствия, в матчах против Хорватии и Кипра записал на свой счет 11-й и 12-й сухие матчи в форме национальной команды. 35-летний вратарь обогнал по числу игр на «ноль» Дмитрия Харина и сравнялся по этому показателю с Русланом Нигматуллиным, который, правда, выходил на поле на шесть раз больше. Чаще соперникам сборной России не позволяли отличиться только трое — Игорь Акинфеев, Станислав Черчесов и Вячеслав Малафеев, которого Гильерме при должном везении может настичь уже в 2021 году.

Лидеры по сухим матчам за сборную России

Вратарь

Матчи

Пропущенные голы

Сухие матчи

Игорь Акинфеев

111

95

48

Станислав Черчесов

39

30

21

Вячеслав Малафеев

29

24

15

Гильерме

18

17

12

Руслан Нигматуллин

24

18

12

Дмитрий Харин

23

18

11

Юрий Лодыгин

11

4

8

Александр Филимонов

16

12

7

Сергей Овчинников

35

41

7

Владимир Габулов

10

6

6

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Кипр 0
Россия 2
Матч завершен

П2

38%

1.40

Ф2 (-1)

22%

1.62

ТБ 2.5

18%

2.03
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словакия 0
Хорватия 1
Матч завершен

П2

29%

1.96

1X

17%

1.90

Обе забьют - да

15%

2.06
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа D
Украина 1
Франция 1
Матч завершен

П2

33%

1.63

ТБ 2.0

21%

1.58

Ф1 (+1)

16%

1.76

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Кирилл Бурдаков все материалы автора

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