Гильерме вышел на четвертое место по количеству сухих матчей за сборную России
Голкипер «Локомотива» Гильерме, вернувшийся в сборную России после почти годичного отсутствия, в матчах против Хорватии и Кипра записал на свой счет 11-й и 12-й сухие матчи в форме национальной команды. 35-летний вратарь обогнал по числу игр на «ноль» Дмитрия Харина и сравнялся по этому показателю с Русланом Нигматуллиным, который, правда, выходил на поле на шесть раз больше. Чаще соперникам сборной России не позволяли отличиться только трое — Игорь Акинфеев, Станислав Черчесов и Вячеслав Малафеев, которого Гильерме при должном везении может настичь уже в 2021 году.
Лидеры по сухим матчам за сборную России
|
Вратарь
|
Матчи
|
Пропущенные голы
|
Сухие матчи
|
Игорь Акинфеев
|
111
|
95
|
48
|
Станислав Черчесов
|
39
|
30
|
21
|
Вячеслав Малафеев
|
29
|
24
|
15
|
Гильерме
|
18
|
17
|
12
|
Руслан Нигматуллин
|
24
|
18
|
12
|
Дмитрий Харин
|
23
|
18
|
11
|
Юрий Лодыгин
|
11
|
4
|
8
|
Александр Филимонов
|
16
|
12
|
7
|
Сергей Овчинников
|
35
|
41
|
7
|
Владимир Габулов
|
10
|
6
|
6
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