Россия лишь однажды не смогла обыграть Кипр
Кипр — очень удобный соперник для сборных СССР и России. В десяти матчах с островитянами было одержано девять побед (в пяти случаях — крупных) и допущена лишь одна потеря очков. Правда, те самые 1:1 в Паралимни стоили команде Бориса Игнатьева попадания на ЧМ-1998, а Валерию Карпину и Александру Мостовому — вызовов в команду длиной на полтора года.
Матчи сборной СССР/России против Кипра
|
Дата
|
Турнир
|
Город
|
Счет
|
Голы
|
15.11.1970
|
ОЧЕ
|
Никосия
|
3:1
|
Колотов, Еврюжихин, Шевченко — Хараламбус
|
07.06.1971
|
ОЧЕ
|
Москва
|
6:1
|
Федотов-2, Еврюжихин-2, Колотов, Банишевский — Михаил
|
29.05.1991
|
ОЧЕ
|
Москва
|
4:0
|
Мостовой, Михайличенко, Корнеев, Алейников
|
13.11.1991
|
ОЧЕ
|
Ларнака
|
3:0
|
Протасов, Юран, Канчельскис
|
01.09.1996
|
ОЧМ
|
Москва
|
4:0
|
Никифоров-2, Колыванов, Бесчастных
|
29.03.1997
|
ОЧМ
|
Паралимни
|
1:1
|
Симутенков — Гогич
|
12.02.2003
|
ТМ
|
Лимассол
|
1:0
|
Хохлов
|
11.06.2019
|
ОЧЕ
|
Нижний Новгород
|
1:0
|
Ионов
|
13.10.2019
|
ОЧЕ
|
Никосия
|
5:0
|
Черышев-2, Оздоев, Дзюба, Головин
|
04.09.2021
|
ОЧМ
|
Никосия
|
2:0
|
Ерохин, Жемалетдинов
Итого: +9=1-0, мячи 30-3.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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