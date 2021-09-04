Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Хорватия с минимальным счетом одолела Словакию

23:36
Марсело Брозович. Фото Twitter
Марсело Брозович. Фото Twitter
Теги:

Хорватия на последних минутах вырвала победу у Словакии в матче отборочного цикла ЧМ-2022. Хорваты одолели соперника со счетом 1:0.

Автором победного гола в концовке встречи стал полузащитник Марсело Брозович.

Хорваты набрали 10 очков и сравнялись по этому показателю со сборной России. Но россияне занимают первое место по дополнительным показателям.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа

Группа H

Словакия — Хорватия — 0:1 (0:0)

Гол: Брозович, 86.

Словакия: Родак, Пекарик (Стрелец, 90), Шатка, Шкриньяр, Ханцко, Гамшик (Дуда, 63), Вайсс (Кошельник, 80), Куцка, Лоботка, Мак (Ирка, 79), Шранц (Боженик, 63).

Хорватия: Ивушич, Ловрен, Вида, Соса, Юранович, Ковачич (Майер, 84), Брозович, Оршич (Крамарич, 62), Влашич (Перишич, 55), Иванушец (Пашалич, 55), Чолак (Ливая, 55).

Предупреждения: Пекарик, 38. Ивушич, 90+3. Боженик, 90+3.

Судья: Франковски (Польша).

4 сентября. Братислава. Стадион «Тегельне поле».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Кипр 0
Россия 2
Матч завершен

П2

38%

1.40

Ф2 (-1)

22%

1.62

ТБ 2.5

18%

2.03
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словакия 0
Хорватия 1
Матч завершен

П2

29%

1.96

1X

17%

1.90

Обе забьют - да

15%

2.06
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа D
Украина 1
Франция 1
Матч завершен

П2

33%

1.63

ТБ 2.0

21%

1.58

Ф1 (+1)

16%

1.76

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/world/tables/2022/qualify/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

ЧМ-2022, отборочный турнир: Кипр примет Россию, Украина — Францию. Расписание и результаты матчей 4 сентября
Песков посочувствовал поправившему Путина в беседе о Северной войне школьнику
Лайма Вайкуле рассказала, почему у нее нет детей
Задержан владелец гаража, где девять дней били и насиловали девушку
Польза и вред грибов для организма, как выбирать грибы в магазине
vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры