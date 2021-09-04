Хорватия с минимальным счетом одолела Словакию
Хорватия на последних минутах вырвала победу у Словакии в матче отборочного цикла ЧМ-2022. Хорваты одолели соперника со счетом 1:0.
Автором победного гола в концовке встречи стал полузащитник Марсело Брозович.
Хорваты набрали 10 очков и сравнялись по этому показателю со сборной России. Но россияне занимают первое место по дополнительным показателям.
ЧМ. Отборочный турнир. Европа
Группа H
Словакия — Хорватия — 0:1 (0:0)
Гол: Брозович, 86.
Словакия: Родак, Пекарик (Стрелец, 90), Шатка, Шкриньяр, Ханцко, Гамшик (Дуда, 63), Вайсс (Кошельник, 80), Куцка, Лоботка, Мак (Ирка, 79), Шранц (Боженик, 63).
Хорватия: Ивушич, Ловрен, Вида, Соса, Юранович, Ковачич (Майер, 84), Брозович, Оршич (Крамарич, 62), Влашич (Перишич, 55), Иванушец (Пашалич, 55), Чолак (Ливая, 55).
Предупреждения: Пекарик, 38. Ивушич, 90+3. Боженик, 90+3.
Судья: Франковски (Польша).
4 сентября. Братислава. Стадион «Тегельне поле».
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/world/tables/2022/qualify/
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