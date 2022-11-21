В ФИФА выступили с заявлением касательно проблем с доступом к билетам через приложение

Международная федерация футбола (ФИФА) выступила с заявлением касательно проблем с доступом к билетам на матчи ЧМ-2022 через приложение FIFA Ticketing.

«В настоящее время некоторые зрители испытывают проблемы с доступом к своим билетам через приложение FIFA Ticketing. ФИФА работает над решением этой проблемы.

Тем временем болельщикам, которые не могут получить доступ к своим мобильным билетам, следует проверить учетные записи электронной почты, которые они использовали для регистрации в приложении, для получения дальнейших инструкций.

В случае если болельщики не могут получить доступ к своим электронным почтовым ящикам, им поможет пункт продажи билетов на стадионе. Мы благодарим болельщиков за понимание. Пока мы работаем над устранением проблемы как можно скорее», — говорится в заявлении организации.

Ранее сообщалось, что у болельщиков, которые купили билеты на матч 1-го тура группового этапа группы B между Англией и Ираном, перестало работать мобильное приложение.