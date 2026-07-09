Защитника сборной Англии Куансу дисквалифицировали на два матча ЧМ после удаления в игре с Мексикой

Защитник сборной Англии Джарелл Куанса дисквалифицирован на два матча ЧМ-2026, сообщает пресс-служба ФИФА.

23-летний футболист получил красную карточку в матче с Мексикой (3:2) в 1/8 финала. Всего на его счету два матча на ЧМ-2026.

Теперь Куанса пропустит игру Англии с Норвегией в четвертьфинале и потенциальный матч полуфинала чемпионата мира.

Англия сыграет против Норвегии в воскресенье, 12 июля. Начало — в 00.00 по московскому времени. Победитель пары сыграет в полуфинале с победителем матча между Аргентиной и Швейцарией.