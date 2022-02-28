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Сегодня, 01:01

В сборной Швеции не изменили решения не играть с Россией после заявления ФИФА

Сергей Разин
корреспондент

Шведская футбольная ассоциация не удовлетворена решением ФИФА в отношении сборной России.

«Понятно, что мы не удовлетворены этим решением, наша позиция не стала другой. У нас нет другого мнения, но мы бы хотели переговорить с федерациями футбола Польши и Чехии, чтобы дать ФИФА нашу реакцию. Мы ожидали более резкой позиции со стороны ФИФА», — Об этом заявил , приводит ТАСС слова президента шведской ассоциации Карла-Эрика Нильссона со ссылкой на портал Fotbollskanalen.

В воскресенье ФИФА объявила, что из-за ситуации на Украине сборная России будет играть домашние матчи на нейтральном поле и без зрителей, а также запретила использовать флаг и гимн России в международных матчах с участием команд Российского футбольного союза. ФИФА приняла к сведению позиции футбольных федераций Польши, Чехии и Швеции, отказавшихся от игр со сборной России в отборе к чемпионату мира 2022 года, и ведет с ними диалог.

Источник: https://tass.ru/sport/13890607

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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