В сборной Швеции не изменили решения не играть с Россией после заявления ФИФА

Шведская футбольная ассоциация не удовлетворена решением ФИФА в отношении сборной России.

«Понятно, что мы не удовлетворены этим решением, наша позиция не стала другой. У нас нет другого мнения, но мы бы хотели переговорить с федерациями футбола Польши и Чехии, чтобы дать ФИФА нашу реакцию. Мы ожидали более резкой позиции со стороны ФИФА», — Об этом заявил , приводит ТАСС слова президента шведской ассоциации Карла-Эрика Нильссона со ссылкой на портал Fotbollskanalen.

В воскресенье ФИФА объявила, что из-за ситуации на Украине сборная России будет играть домашние матчи на нейтральном поле и без зрителей, а также запретила использовать флаг и гимн России в международных матчах с участием команд Российского футбольного союза. ФИФА приняла к сведению позиции футбольных федераций Польши, Чехии и Швеции, отказавшихся от игр со сборной России в отборе к чемпионату мира 2022 года, и ведет с ними диалог.