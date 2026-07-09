Журова — о попытке ВФЛА оспорить решение World Athletics: «Я думаю, что CAS будет на нашей стороне»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» поделилась мнением об обращении Всероссийской федерации легкой атлетики в CAS с целью оспорить решение World Athletics продлить отстранение российских спортсменов.

«Абсолютно правильное решение. Хотелось бы верить, что это на что-то повлияет. Я думаю, что CAS будет на нашей стороне, а его решения федерации должны исполнять в любом случае. Особенно на фоне уже принятых решений относительно других федераций. Хоть они и говорят, что это не прецедентное право и каждый раз все по-новому, я думаю, что здесь есть поводы для нашего восстановления. Единственное, за что они могут зацепиться, — это допинг. В целом нет больше ограничений, которые можно по нам вводить. Есть ряд федераций, которые кулуарно говорят, что лучше подавать в суд, потому что на них оказывается беспрецедентное давление со стороны европейских политиков. Так у них будет основание сказать, что их заставил CAS», — отметила Журова «СЭ».

По итогам заседания совета World Athletics отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований осталось в силе. Запрет на участие в турнирах под эгидой организации действует с марта 2022 года.

(Александр Антоняк)