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Дольше Карпина первого гола сборной ждали только Черчесов, Бышовец и Бородюк

22:48
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В матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 сборная России на выезде обыграла Кипр, добыв первую победу под руководством Валерия Карпина. 52-летний специалист, летом сменивший во главе команды Станислава Черчесова, ждал первого гола своих подопечных, который записал на свой счет Александр Ерохин, 96 минут. Дольше футболисты не могли порадовать предшественника Карпина Станислава Черчесова — 110 минут, самого неудачливого тренера сборной с современной истории (шесть матчей — шесть поражений) Анатолия Бышовца — 157 минут и исполнявшего в 2006 году обязанности Александра Бородюка, который за две игры так и не увидел голевых комбинаций команды.

Минуты первых голов сборной России при новом тренере

Тренер

Дата

Соперник

Автор гола

Минута

Анатолий Бышовец

05.09.1998

Украина — 2:3 (г)

Евгений Варламов

157'

Станислав Черчесов

06.09.2016

Гана — 1:0 (д)

Федор Смолов

110'

Валерий Карпин

04.09.2021

Кипр (г) — 2:0

Александр Ерохин

96'

Гус Хиддинк

16.08.2006

Латвия- 1:0 (д)

Павел Погребняк

90+3'

Павел Садырин

16.08.1992

Мексика — 2:0 (д)

Валерий Карпин

61'

Юрий Семин

04.06.2005

Латвия — 2:0 (д)

Андрей Аршавин

57'

Валерий Газзаев

21.08.2002

Швеция — 1:1 (д)

Александр Кержаков

56'

Фабио Капелло

15.08.2012

Кот-д'Ивуар — 1:1 (д)

Алан Дзагоев

55'

Олег Романцев

17.08.1994

Австрия — 3:0 (г)

Владимир Бесчастных

43'

Георгий Ярцев

06.09.2003

Ирландия — 1:1 (г)

Сергей Игнашевич

42'

Леонид Слуцкий

05.09.2015

Швеция — 1:0 (д)

Артем Дзюба

38'

Борис Игнатьев

28.08.1996

Бразилия — 2:2 (д)

Юрий Никифоров

18'

Олег Романцев

27.03.1999

Армения — 3:0 (г)

Валерий Карпин

6'

Дик Адвокат

11.08.2010

Болгария — 1:0 (д)

Роман Широков

6'

При Александре Бородюке сборная России проиграла Бразилии (0:1) и сыграла вничью с Испанией

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
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  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словакия 0
Хорватия 0
2-й тайм

П2

29%

1.96

1X

17%

1.90

Обе забьют - да

15%

2.06
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа D
Украина 1
Франция 1
2-й тайм

П2

33%

1.63

ТБ 2.0

21%

1.58

Ф1 (+1)

16%

1.76
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Кипр 0
Россия 2
Матч завершен

П2

38%

1.40

Ф2 (-1)

22%

1.62

ТБ 2.5

18%

2.03

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Кирилл Бурдаков все материалы автора

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