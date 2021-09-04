Дольше Карпина первого гола сборной ждали только Черчесов, Бышовец и Бородюк
В матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 сборная России на выезде обыграла Кипр, добыв первую победу под руководством Валерия Карпина. 52-летний специалист, летом сменивший во главе команды Станислава Черчесова, ждал первого гола своих подопечных, который записал на свой счет Александр Ерохин, 96 минут. Дольше футболисты не могли порадовать предшественника Карпина Станислава Черчесова — 110 минут, самого неудачливого тренера сборной с современной истории (шесть матчей — шесть поражений) Анатолия Бышовца — 157 минут и исполнявшего в 2006 году обязанности Александра Бородюка, который за две игры так и не увидел голевых комбинаций команды.
Минуты первых голов сборной России при новом тренере
|
Тренер
|
Дата
|
Соперник
|
Автор гола
|
Минута
|
Анатолий Бышовец
|
05.09.1998
|
Украина — 2:3 (г)
|
Евгений Варламов
|
157'
|
Станислав Черчесов
|
06.09.2016
|
Гана — 1:0 (д)
|
Федор Смолов
|
110'
|
Валерий Карпин
|
04.09.2021
|
Кипр (г) — 2:0
|
Александр Ерохин
|
96'
|
Гус Хиддинк
|
16.08.2006
|
Латвия- 1:0 (д)
|
Павел Погребняк
|
90+3'
|
Павел Садырин
|
16.08.1992
|
Мексика — 2:0 (д)
|
Валерий Карпин
|
61'
|
Юрий Семин
|
04.06.2005
|
Латвия — 2:0 (д)
|
Андрей Аршавин
|
57'
|
Валерий Газзаев
|
21.08.2002
|
Швеция — 1:1 (д)
|
Александр Кержаков
|
56'
|
Фабио Капелло
|
15.08.2012
|
Кот-д'Ивуар — 1:1 (д)
|
Алан Дзагоев
|
55'
|
Олег Романцев
|
17.08.1994
|
Австрия — 3:0 (г)
|
Владимир Бесчастных
|
43'
|
Георгий Ярцев
|
06.09.2003
|
Ирландия — 1:1 (г)
|
Сергей Игнашевич
|
42'
|
Леонид Слуцкий
|
05.09.2015
|
Швеция — 1:0 (д)
|
Артем Дзюба
|
38'
|
Борис Игнатьев
|
28.08.1996
|
Бразилия — 2:2 (д)
|
Юрий Никифоров
|
18'
|
Олег Романцев
|
27.03.1999
|
Армения — 3:0 (г)
|
Валерий Карпин
|
6'
|
Дик Адвокат
|
11.08.2010
|
Болгария — 1:0 (д)
|
Роман Широков
|
6'
При Александре Бородюке сборная России проиграла Бразилии (0:1) и сыграла вничью с Испанией
Методология
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