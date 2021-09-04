Ерохин посвятил гол в ворота Кипра сыну
Полузащитник Александр Ерохин в субботу, 4 сентября, забил первый мяч сборной России под руководством Валерия Карпина. Ерохину удалось забить гол на 6-й минуте матча пятого тура отборочного турнира ЧМ-2022 против Кипра (2:0).
«Очень здорово, что победили. Очень рад, что удалось сегодня победить. Посвящаю этот гол своему сыну, Федору, у которого день рождения сегодня. И супруге своей. Очень рад, что так се сложилось», — сказал Ерохин в интервью пресс-службе национальной команды.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю