Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Ерохин посвятил гол в ворота Кипра сыну

22:47
Теги:

Полузащитник Александр Ерохин в субботу, 4 сентября, забил первый мяч сборной России под руководством Валерия Карпина. Ерохину удалось забить гол на 6-й минуте матча пятого тура отборочного турнира ЧМ-2022 против Кипра (2:0).

«Очень здорово, что победили. Очень рад, что удалось сегодня победить. Посвящаю этот гол своему сыну, Федору, у которого день рождения сегодня. И супруге своей. Очень рад, что так се сложилось», — сказал Ерохин в интервью пресс-службе национальной команды.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словакия 0
Хорватия 0
2-й тайм

П2

29%

1.96

1X

17%

1.90

Обе забьют - да

15%

2.06
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа D
Украина 1
Франция 1
2-й тайм

П2

33%

1.63

ТБ 2.0

21%

1.58

Ф1 (+1)

16%

1.76
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Кипр 0
Россия 2
Матч завершен

П2

38%

1.40

Ф2 (-1)

22%

1.62

ТБ 2.5

18%

2.03

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Во сколько начинается матч отбора ЧМ-2022 Кипр — Россия?
Лайма Вайкуле рассказала, почему у нее нет детей
Песков посочувствовал поправившему Путина в беседе о Северной войне школьнику
Лотерейная миллиардерша умерла после жалоб на сломанную деньгами жизнь
Польза и вред грибов для организма, как выбирать грибы в магазине
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры