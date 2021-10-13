Дик Адвокат: «Дайте Карпину время поработать в сборной России»
13 октября, 16:45
Бывший главный тренер сборной России Дик Адвокат в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от работы Валерия Карпина на посту главного тренера национальной команды.
«Во-первых, Карпин — это великий игрок. Он прекрасно играл в Испании. Во-вторых, последние несколько лет он хорошо работал в «Ростове». Сейчас он очень опытный тренер и хороший парень. Дайте ему время поработать в сборной России», — сказал Адвокат «СЭ».
52-летний Карпин тренирует национальную команду с июля. Вместе с ним сборная одержала четыре победы в отборе ЧМ-2022 и один раз сыграла вничью.
Сборная России лидирует в группе H отборочного турнира чемпионата мира-2022 с 19 очками. Ближайший преследователь — Хорватия (17 очков).
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