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Дик Адвокат: «Дайте Карпину время поработать в сборной России»

13 октября, 16:45
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший главный тренер сборной России Дик Адвокат в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от работы Валерия Карпина на посту главного тренера национальной команды.

«Во-первых, Карпин — это великий игрок. Он прекрасно играл в Испании. Во-вторых, последние несколько лет он хорошо работал в «Ростове». Сейчас он очень опытный тренер и хороший парень. Дайте ему время поработать в сборной России», — сказал Адвокат «СЭ».

52-летний Карпин тренирует национальную команду с июля. Вместе с ним сборная одержала четыре победы в отборе ЧМ-2022 и один раз сыграла вничью.

Сборная России лидирует в группе H отборочного турнира чемпионата мира-2022 с 19 очками. Ближайший преследователь — Хорватия (17 очков).

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Артем Бухаев все материалы автора
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