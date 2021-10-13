Белоголовцев сравнил отказ Дзюбы от вызова в сборную с капризами беременной гимназистки

Шоумен и болельщик «Спартака» Сергей Белоголовцев прокомментировал «СЭ» отказ нападающего «Зенита» Артема Дзюбы от вызова в сборную России.

— Как вы восприняли отказ Дзюбы ехать в сборную?

— Я отказ Дзюбы, как и все нормальные люди, воспринял как демарш и попытку спровоцировать какие-то упрашивания или воззвания к нему. Мне это очень не нравится! Мальчик теряет популярность, поэтому он хочет ее возбудить какими-то новыми телодвижениями, не связанными с футболом. Мне кажется, что это глупость с его стороны! И это при том, как к нему относятся болельщики, в том числе питерские. Негатив в его сторону будет увеличиваться, что ему совсем не пойдет на пользу.

— Давний конфликт с Карпиным может быть причиной не ехать?

— Я не расцениваю всерьез их конфликт. Какая конфликтность? То, что Карпин и Дзюба не поделили что-то очень давно в «Спартаке»? Насколько я понимаю, Валерий Георгиевич уже забыл о каких-то недоразумениях, противоречиях и открыто предложил Артему приехать в сборную. Никакого конфликта, который послужил бы причиной для отказа играть в сборной, там нет. Это надуманная ситуация, а если Дзюба культивирует ее в своей голове, то это его проблемы и, простите меня за слово, узколобость. Сборная вообще превыше любых конфликтов.

Ты же всегда был такой доблестный богатырь, который тащил всю сборную! А теперь немножечко ситуация изменилась, и ты начал капризничать, как беременная гимназистка. Мол, нет-нет, пожалуйста, я в плохой форме! По-моему, в приличной форме он находится: забивает в «Зените», не вижу никаких недочетов. Но ему лучше видно.

Национальная команда гарантировала себе как минимум участие в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022. 11 ноября Россия проведет домашний матч с Кипром, а 14-го сыграет в гостях с Хорватией.