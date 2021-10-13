Белоголовцев назвал солидной игру сборной России в матче против Словении

Шоумен и болельщик «Спартака» Сергей Белоголовцев поделился впечатлениями от игры сборной России в матчах против Словакии (1:0) и Словении (2:1) в квалификации на ЧМ-2022.

— Матч со Словакией, как и всех болельщиков, абсолютно не убедил. Футбол был очень несодержательным и слабым. На своем поле наша команда не имела права так играть. Но, с другой стороны, три очка набрали — задачу выполнили. Перед игрой со Словенией уже было какое-то опасение, что игра против них пойдет так же, однако сборная убедила в своей состоятельности и неравнодушии. Это очень важно для наших футболистов! Я давно не видел сборную России, которая играла с такими горящими глазами, а еще солидно и спокойно.

— Получается, игрой со Словенией вы удовлетворены?

— Первый тайм был практически идеальный! Особенно если бы не пропущенный гол. По второму тайму есть вопросы. Наши ребята из не самого быстрого и атлетичного чемпионата проигрывают футболистам, которые играют в Европе, где есть высокий темп. Так что первый тайм можно занести в актив, а второй был похуже.

Национальная команда гарантировала себе как минимум участие в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022. 11 ноября Россия проведет домашний матч с Кипром, а 14-го сыграет в гостях с Хорватией.