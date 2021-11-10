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Дасаев: «Сборной России по силам выйти из группы с первого места, но надо очень хорошо постараться»

13:35
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Бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев поделился ожиданиями от матча национальной команды в отборочном раунде ЧМ-2022 против Кипра.

«Хотелось бы, чтобы наши ребята одержали победу в матче против Кипра, и я верю в эту победу. К тому же мы играем дома. Что касается игры с Хорватией, ребята все равно будут завтра заглядывать вперед, этого не избежать. Все-таки очень важная последняя игра. Сборной России по силам выйти из группы с первого места, но надо очень хорошо постараться», — приводит слова Дасаева «Чемпионат».

Сборной России предстоит провести два заключительных матча групповой стадии отборочного турнира ЧМ-2022 — дома против Кипра (11 ноября) и на выезде против Хорватии (14 ноября). Россияне лидируют в группе H с 19 очками в 8 матчах, отрыв от идущих вторыми хорватов составляет 2 балла.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/football/news-4509267-rinat-dasaev-podelilsya-ozhidaniyami-ot-matcha-sbornoj-rossii-s-kiprom.html

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Сергей Разин все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры