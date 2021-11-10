Олич: «Раньше русские ехали в сборную, как в тюрьму, у них было мало желания. Похоже, Карпин это исправил»

Помощник главного тренера сборной Хорватии Ивица Олич поделился мнением о сборной России и работе Валерия Карпина.

«Думаю, самое сложное для тренера сборной России — создать атмосферу и создать узнаваемый стиль команды, узнаваемый голод в борьбе за честь своей страны, как у Хорватии. Помню, во время моей карьеры в ЦСКА было 6-7 игроков сборной России. Мы, легионеры, с радостью получали вызовы в сборные Хорватии, Сербии, Бразилии, счастливо ехали в свои национальные команды, а русские ребята как будто отправлялись в тюрьму. В клубе им говорили: «Если что-то болит, то лучше не надо ехать».



У нас такого не было. Мы ехали в свои сборные даже травмированными, даже не думая о том, что можем усугубить свои повреждения. Это одна из главных проблем в России, там благодарят лучших футболистов в их лучшие годы и объявляют, что они больше не будут играть за сборную. Мне кажется, желание играть за сборную в России было на недостаточном уровне, но, на мой взгляд, Карпин исправил эту ситуацию. Черчесов тренировал россиян на домашнем чемпионате мира, ему удалось успешно выступить. Россия не играла в отборочных матчах, но проиграла в 11 товарищеских играх перед ЧМ. Несмотря на это, команде удалось все перевернуть и выйти в четвертьфинал. Черчесов вернул футболистам заряд, но, как это обычно бывает у русских, это чувство позднее быстро утихло.



Я хорошо знаю тех, кто играет за Россию сейчас, и могу с уверенностью сказать, что Хорватия намного сильнее, наша команда лучше, у нас намного больше сильных футболистов, выступающих в европейских топ-клубах. Тем не менее мы все помним матч со Словакией, у которой тоже нет больших звезд, но им удалось вернуть интригу в отборочный турнир и отнять у нас очки», — цитирует Nacional Олича.

Сборная Хорватии сыграет с Россией в заключительном туре групповой стадии отборочного турнира ЧМ-2022. Матч состоится 14 ноября, начало — в 17.00 (мск). За два тура до конца россияне лидируют в группе H с 19 очками в 8 матчах, хорваты идут на второй строчке с 17 очками в 8 играх.