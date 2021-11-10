Колосков назвал слова Мостового об отсутствии мотивации Кипра абсолютным заблуждением

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от отборочного матча к чемпионату мира-2022 Россия — Кипр.

«Говорить о том, что матч с Хорватией чуть более важный — неправильно. За победу и там, и там дают три очка. Другое дело, что соперники по силам совершенно разные. Ясно, что Кипр уступает Хорватии и, конечно, российским игрокам. Наши ребята осечку дать завтра не должны. Конечно, кадровые потери существенные.

Сегодня еще стало известно, что Жамалетдинов тоже не сможет помочь. Он плюс Кузяев, Захарян и Самошников — уже потеря четырех игроков стартового состава. Вообщем-то команда у нас новая, нет таких звезд, которых нельзя заменить. Все примерно одинакового уровня. Конечно, Жемалетдинов в последнее время набрал хорошую форму, он заметный футболист в составе «Локомотива», но тем не менее Кипр — это Кипр", — сказал Колосков «СЭ».

Вячеслав Колосков считает, что даже в этом составе уровень сборной России выше сборной Кипра. Также Колосков прокомментировал слова Александра Мостового об отсутствии мотивации у Кипра.

«Это абсолютное заблуждение, что у Кипра нет мотивации. У них ее нет играть за первое место, потому что это уже нереально, но у них есть мотивация перед самими собой, потому что они профессиональные футболисты, на них будут смотреть их родители, сестры, братья, жены и болельщики. Удачное выступление против сборной России войдет в историю кипрского футбола. Ипр будет играть на максимуме того, что они умеют. Кого ожидаю видеть следующим капитаном? Абсолютно непредсказуемая вещь. Вроде они выбирают капитана с утра или на собрании уже перед выездом. Для меня это непонятно и чуждо», — добавил Колосков.

Польская бригада арбитров во главе с Даниелем Стефански обслужит матч отборочного турнира ЧМ-2022 Россия — Кипр, информирует сайт УЕФА. Матч пройдет 11 ноября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге (начало в 18.00).

Помощниками главного арбитра будут Давид Голис и Михал Обукович. Четвертый рефери — Дамиан Силвестжак. ВАР — Павел Рачковски. Ассистент ВАР — Кжиштоф Мырмус.

11.11.2021 | Россия — Кипр