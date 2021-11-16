Что думает тренер сборной Португалии о стыках с Россией. Об этом он рассказал Аленичеву

Самый титулованный футболист России, победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы в составе «Порту», бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев в своей авторской колонке для «СЭ» рассказал о диалоге с Фернанду Сантушем, который возглавляет сборную Португалии.

— В понедельник связался с главным тренером чемпионов Европы-2016 Фернанду Сантушем, — пишет Аленичев. — Именно он в свое время настаивал на моем переходе из «Ромы» в «Порту», а потом его во главе «драконов» сменил Жозе Моуринью.

Написал Фернанду: «Мистер, понимаю ваши чувства после домашнего поражения от Сербии, но все равно верю, что Португалия выйдет на чемпионат мира».

Сантуш ответил: «Спасибо за поддержку и уверенность в нашем успехе! Действительно непростой момент, но мы не теряем оптимизма. Не хочется встречаться в стыках с Россией, надеюсь, увидимся уже в Катаре. Переживаю за сборную, за которую ты выступал, желаю ей успеха».

По итогам отборочного турнира ЧМ-2022 Португалия и Россия заняли вторые места в своих группах. Жеребьевка стыковых матчей состоится 26 ноября в Цюрихе.