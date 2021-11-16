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Неймар пропустит матч Аргентина — Бразилия из-за травмы

00:06
Неймар (справа). Фото Twitter
Неймар (справа). Фото Twitter
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Форвард сборной Бразилии Неймар не сыграет в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Бразилии, сообщает 15 ноября Globo Esporte.

По данным источника, футболист получил мышечное повреждение. Он не отправится с командой на выездную игру.

Матч Аргентина — Бразилия состоится 17 ноября. Начало в 02.30 по московскому времени. Бразилия имеет 34 очка в 12 матчах и занимает первое место. Команда уже обеспечила себе путевку на чемпионат мира. У Аргентины 28 очков и второе место.

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Евгений Петров все материалы автора
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