Форвард сборной Бразилии Неймар не сыграет в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Бразилии, сообщает 15 ноября Globo Esporte.

По данным источника, футболист получил мышечное повреждение. Он не отправится с командой на выездную игру.

Матч Аргентина — Бразилия состоится 17 ноября. Начало в 02.30 по московскому времени. Бразилия имеет 34 очка в 12 матчах и занимает первое место. Команда уже обеспечила себе путевку на чемпионат мира. У Аргентины 28 очков и второе место.