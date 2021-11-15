Руслан Малиновский: «Нельзя сказать, что Украина плохо играла в отборе на ЧМ-2022»

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский поделился ожиданиями от матча отборочного турнира ЧМ-2022 против команды Боснии и Герцеговины.

«Атмосфера, как всегда, отличная, потому что мы провели неплохой поединок с Болгарией, — цитирует Малиновского сайт УАФ. — Была более важная общая картина игры, но мы хорошо прессинговали соперников, контролировали мяч, атаковали через фланги. Да, в том матче мы не реализовали много моментов, но проигрывая, мы постоянно атаковали. Это был товарищеский поединок, все понимают, что завтра будет официальный матч.

На самом деле, ситуация неплохая, перед нами стоит задача получить нужный результат — победу. У нас были неплохие матчи, но мы нередко пропускали на последних минутах, где-то чуть-чуть не везло. Завтра мы будем играть за выход в плей-офф. Нельзя сказать, что мы плохо играли в этой квалификации, у нас есть задача, можно сказать, нас ждет последний экзамен".

Матч Босния и Герцеговина — Украина состоится 16 ноября. Начало в 22.45 по московскому времени.