Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 21:07

ЧМ-2022, турнирная таблица группы C: Аргентина — последняя, лидирует Саудовская Аравия

Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Игроки сборной Саудовской Аравии.
Фото Reuters

Состоялись матчи 1-го тура чемпионата мира-2022 в группе C.

Аргентина проиграла Саудовской Аравии, Мексика и Польша разошлись миром.

Группа C

И

В

Н

П

М

О

1. Саудовская Аравия

1

1

0

0

2-1

3

2. Польша

1

0

1

0

0-0

1

3. Мексика

1

0

1

0

0-0

1

4. Аргентина

1

0

0

1

1-2

0

Следующие матчи: 26 ноября Польша — Саудовская Аравия (16:00), Аргентина — Мексика (22:00), 30 ноября Польша — Аргентина (22:00), Саудовская Аравия — Мексика (22:00).

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/world/tables/
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Мексики по футболу
Сборная Польши по футболу
Сборная Саудовской Аравии по футболу
0
Читайте также
Месси против сборной страны, конфликтовавшей с Катаром. Главные интриги матчей дня
«К концу жизни он остался ни с чем. Это ужаснуло». Драма советского арбитра, судившего финал ЧМ
Аргентина сенсационно проиграла Саудовской Аравии на ЧМ-2022 в Катаре
Дуда в беседе с пранкерами признался в нежелании воевать с Россией
Сообщается о ликвидации одного из расстрелявших российских военнопленных в Макеевке
Как стать волонтером
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Левандовски провалил старт ЧМ. Из-за него Польша лишилась важной победы
Крыховяк прокомментировал ничью Польши с Мексикой на ЧМ-2022
ЧМ-2022: Аргентина проиграла Саудовской Аравии и две нулевые ничьи. Онлайн-трансляция матчей 22 ноября
В матче Дании и Туниса был установлен рекорд чемпионатов мира по угловым ударам
Франция — Австралия: Гризманн, Мбаппе и Жиру выйдут в стартовом составе
Модрич не исключил, что может завершить карьеру, если выиграет чемпионат мира-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Роналду — единственный игрок без клуба на чемпионате мира-2022

Крыховяк прокомментировал ничью Польши с Мексикой на ЧМ-2022
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости