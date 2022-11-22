ЧМ-2022, турнирная таблица группы C: Аргентина — последняя, лидирует Саудовская Аравия
Состоялись матчи 1-го тура чемпионата мира-2022 в группе C.
Аргентина проиграла Саудовской Аравии, Мексика и Польша разошлись миром.
|
Группа C
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Саудовская Аравия
|
1
|
1
|
0
|
0
|
2-1
|
3
|
2. Польша
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0-0
|
1
|
3. Мексика
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0-0
|
1
|
4. Аргентина
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1-2
|
0
Следующие матчи: 26 ноября Польша — Саудовская Аравия (16:00), Аргентина — Мексика (22:00), 30 ноября Польша — Аргентина (22:00), Саудовская Аравия — Мексика (22:00).
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