Крыховяк прокомментировал ничью Польши с Мексикой на ЧМ-2022

Полузащитник сборной Польши Гжегож Крыховяк прокомментировал ничью с Мексикой (0:0) в матче первого тура группы С чемпионата мира-2022.

— Почему матч получился таким сложным?

— Каждый первый матч очень сложной. Это чемпионат мира. Все хотели взять три очка, но, к сожалению, имеем только одно. Не забили пенальти. В этом разница.

— Показалось, что вы подсели из-за незабитого пенальти.

— Да. Это остается в голове. Важно, что мы не потеряли очки. В следующей игре сделаем все, чтобы взять 3 очка, — сказал Крыховяк.

Польская команда следующий матч проведет 26 ноября против Саудовской Аравии (16.00 мск), мексиканцы в этот же день встретятся с Аргентиной (22.00 мск).