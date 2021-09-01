Гладилин назвал преимущество сборной России перед Хорватией
Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин рассказал об ожиданиях от матча отбора к ЧМ-2022 против Хорватии.
«Я думаю, что будет очень напряженный и непростой матч. Игра будет на результат, а результат нужен и одной, и другой командам. Победа дает шансы на прямое попадание на чемпионат мира. Игра очень важная с позиции группового турнира. Будет серьезный подход, соперники знают друг друга очень неплохо.
В составе одной и другой команд есть игроки, которые выступают в сборных уже не первый год. Информации достаточно. Результат предсказать очень сложно, потому что соперники примерно равны по классу. Хорваты более именитые и опытные, но преимущество сборной России в том, что команда играет дома, мотивация, конечно, должна бить через край», — сказал специалист «Газете.Ru».
Встреча состоится сегодня, 1 сентября, в «Лужниках». Также в сентябре команда сыграет с Кипром (4 сентября) и Мальтой (7 сентября).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/09/01/n_16465160.shtml
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю