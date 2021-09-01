Гладилин назвал преимущество сборной России перед Хорватией

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин рассказал об ожиданиях от матча отбора к ЧМ-2022 против Хорватии.

«Я думаю, что будет очень напряженный и непростой матч. Игра будет на результат, а результат нужен и одной, и другой командам. Победа дает шансы на прямое попадание на чемпионат мира. Игра очень важная с позиции группового турнира. Будет серьезный подход, соперники знают друг друга очень неплохо.

В составе одной и другой команд есть игроки, которые выступают в сборных уже не первый год. Информации достаточно. Результат предсказать очень сложно, потому что соперники примерно равны по классу. Хорваты более именитые и опытные, но преимущество сборной России в том, что команда играет дома, мотивация, конечно, должна бить через край», — сказал специалист «Газете.Ru».

Встреча состоится сегодня, 1 сентября, в «Лужниках». Также в сентябре команда сыграет с Кипром (4 сентября) и Мальтой (7 сентября).