Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2014
ЧМ по футболу 2018
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Черчесов рассчитывал на другой результат в матче со Словакией

00:14
Станислав Черчесов.
Станислав Черчесов.
Теги:

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после поражения от Словакии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 (1:2) признался, что рассчитывал на другой результат.

«В Трнаве мы проиграли матч, хотя рассчитывали на большее, естественно. В какие-то моменты больше владели инициативой, были расставлены. Другое дело — стандартная ситуация, которая перевернула игру. Тем более, мы были готовы к этому, потому что в последних матчах словаки практически не забивали с игры, только со стандартов. К сожалению, пропустили со стандарта, к которым готовились, но не сделали до конца», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Стоит отметить, что в начале общения журналистов с Черчесовым в Трнаве на несколько секунд погас свет.

Словакия — Россия

Чемпионат мира: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 1001
Все опросы
Кто был лидером сборной России в матче со Словакией?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
12
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора ЧМ-2022 в марте 2021 года




Загрузка...