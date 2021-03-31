Черчесов рассчитывал на другой результат в матче со Словакией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после поражения от Словакии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 (1:2) признался, что рассчитывал на другой результат.

«В Трнаве мы проиграли матч, хотя рассчитывали на большее, естественно. В какие-то моменты больше владели инициативой, были расставлены. Другое дело — стандартная ситуация, которая перевернула игру. Тем более, мы были готовы к этому, потому что в последних матчах словаки практически не забивали с игры, только со стандартов. К сожалению, пропустили со стандарта, к которым готовились, но не сделали до конца», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Стоит отметить, что в начале общения журналистов с Черчесовым в Трнаве на несколько секунд погас свет.