Алексей Миранчук прокомментировал поражение сборной России в матче со Словакией

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук поделился впечатлениями после матча отборочного турнира ЧМ-2022 против команды Словакии (1:2).

«В первом тайме игра была не то чтобы вязкая — сдержанная, — сказал Миранчук в эфире канала «Матч ТВ». — Играли проще, не рисковали. Играли сдержано, можно сказать. Конечно, у меня была задача усилит команду впереди.

Почти сразу мы забили гол и вроде вдохновились все. Но этот обидный гол пропустили и не дожали, хотя моменты были хорошие. Гол Мака? У нас было больше игроков в штрафной. Мяч шел-шел поперек и попал между ног. Такие голы очень обидные. Контролируешь игру, мяч на поле соперника, и получаешь такой обидный гол.

Мы с Сашей Головиным не похожи, у каждого свои сильные стороны. Саша хорошо видит игру, у него хороший первый прием. Хорошо находит игроков между линиями. Играть с ним приятно, когда получаешь такие передачи.

Мы набрали хороший ход, две игры выиграли. Обидно. Словакия в двух матчах не выиграла, у них была двойная мотивация. Мы могли их, можно сказать, добить. Обидно, что не сделали тройную победу. Хотелось «наглый ход» набрать с тремя победами. Но ничего, впереди есть игры».

В составе победителей отличились Милан Шкриньяр и Роберт Мак. У гостей забил Мариу Фернандес.