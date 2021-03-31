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Черданцев критично оценил сборную России после матчей со Словенией и Словакией

00:04
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Комментатор «Матч ТВ» Геогрий Черданцев выразил разочарование матчем сборной России против Словакии в отоборочном турнире чемпионата мира-2022 (1:2).

«Это настолько плохо, что даже писать ничего не охота. Благо, дело (писать заметки) добровольное...

Впрочем, на мой взгляд, со Словенией играли немногим лучше. Но там были болельщики, которые помогали, и немного повезло, а здесь нет.

Не вижу, в чем эти игроки могут принципиально прибавить. Даже после месяца сборов перед Евро. Только в физике разве что.

Игроки из молодежной сборной? Обязательно. Нужно больше людей, которым нравится играть в футбол", — написал Черданцев в своем Telegram-канале.

Дополнительная информация:

https://t.me/cherdantsev/238

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора ЧМ-2022 в марте 2021 года




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