Черданцев критично оценил сборную России после матчей со Словенией и Словакией

Комментатор «Матч ТВ» Геогрий Черданцев выразил разочарование матчем сборной России против Словакии в отоборочном турнире чемпионата мира-2022 (1:2).

«Это настолько плохо, что даже писать ничего не охота. Благо, дело (писать заметки) добровольное...

Впрочем, на мой взгляд, со Словенией играли немногим лучше. Но там были болельщики, которые помогали, и немного повезло, а здесь нет.

Не вижу, в чем эти игроки могут принципиально прибавить. Даже после месяца сборов перед Евро. Только в физике разве что.

Игроки из молодежной сборной? Обязательно. Нужно больше людей, которым нравится играть в футбол", — написал Черданцев в своем Telegram-канале.