Ошибка голкипера сборной Португалии Руя Патрисиу помогла Сербии сравнять счет
Сборная Сербии сравняла счет в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Португалии.
Патрисиу очень не повезло в юбилейном ?-м матче за сборную Португалии ??— Матч ТВ (@MatchTV) November 14, 2021
Руй полетел, куда надо, но рикошет помог Тадичу сравнять счет. Теперь в Лиссабоне 1:1 и точно будет нервный второй тайм. pic.twitter.com/nhexxp2gYi
На второй минуте Ренату Санчеш открыл счет. Сравнял результат на 33-й минуте Душан Тадич. Помогла ему ошибка Руя Патрисиу. Вратарь выпустил мяч из рук, и тот пересек линию. При этом до того, как Патрисиу вступил в игру, имел место рикошет.
По ходу второго тайма счет остается равным — 1:1.
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