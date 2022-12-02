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Сегодня, 21:09

ФИФА выпустила видеодоказательства того, что второй гол японцев в ворота Испании был засчитан правильно

Иван Шитик
Корреспондент
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Каору Митома выполняет голевую передачу на победный гол сборной Японии.
Фото Reuters

Сборная Японии обыграла Испанию со счетом 2:1 в матче групповой стадии чемпионата мира-2022 в Катаре.

Второй гол японцев в ворота Испании вызвал много вопросов. Полузащитник сборной Японии Каору Митома сделал голевую передачу, выбив мяч почти за лицевой линией.

Сначала главный арбитр встречи Виктор Гомес принял решение, что мяч пересек линию, но после подсказки ВАР и личного просмотра эпизода изменил свое решение. Гол в ворота Испании был засчитан.

2 декабря Международная федерация футбола (ФИФА) выпустила видеодоказательства того, что второй мяч японцев в ворота Испании забит верно.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Чемпионат мира по футболу
Сборная Испании по футболу
Сборная Японии по футболу
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