Барриос вызван в сборную Колумбии на матчи с Бразилией, Уругваем и Эквадором

Тренерский штаб сборной Колумбии объявил состав на октябрьские матчи.

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос получил вызов в национальную команду. В этом сезоне 27-летний игрок провел 7 матчей в чемпионате России и 2 встречи в Лиге чемпионов.

Сборная Колумбии в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022 проведет матчи с Уругваем (7 октября), Бразилией (10 октября) и Эквадором (14 октября).