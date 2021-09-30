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Барриос вызван в сборную Колумбии на матчи с Бразилией, Уругваем и Эквадором

07:47
Вильмар Барриос. Фото Instagram
Вильмар Барриос. Фото Instagram
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Тренерский штаб сборной Колумбии объявил состав на октябрьские матчи.

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос получил вызов в национальную команду. В этом сезоне 27-летний игрок провел 7 матчей в чемпионате России и 2 встречи в Лиге чемпионов.

Сборная Колумбии в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022 проведет матчи с Уругваем (7 октября), Бразилией (10 октября) и Эквадором (14 октября).

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Евгений Козинов все материалы автора

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