Барриос вызван в сборную Колумбии на матчи с Бразилией, Уругваем и Эквадором
07:47
Тренерский штаб сборной Колумбии объявил состав на октябрьские матчи.
Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос получил вызов в национальную команду. В этом сезоне 27-летний игрок провел 7 матчей в чемпионате России и 2 встречи в Лиге чемпионов.
Сборная Колумбии в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022 проведет матчи с Уругваем (7 октября), Бразилией (10 октября) и Эквадором (14 октября).
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