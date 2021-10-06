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Заболотный об отсутствии Дзюбы в сборной: «Сейчас собрались достойные нападающие»

Антон Заболотный прокомментировал отсутствие Артема Дзюбы в сборной России
19:47
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Нападающий сборной России Антон Заболотный рассказал, как отнесся к решению форварда «Зенита» Артема Дзюбы отказаться от вызова в национальную команду.

— Сегодня Дзюбы нет в сборной. Вам от этого проще, что меньше конкуренции?

— Как от этого может быть проще. Конкуренция есть конкуренция. Я считаю, что сейчас собрались достойные нападающие, которые в премьер-лиге с хорошей статистикой. В любом случае не просто. Конкуренция всегда будет.

— По поводу статистики: Смолов не забивает после Мальты, Агаларов после вызова в сборную. Вам не кажется, что вы сейчас главная надежда?

— Громко сказано, что я надежда. Просто делаю свое дело, а там все будет зависеть от того, какую тренер выберет тактику. Кто будет получать место в составе, то и будет играть. Кто будет работать и доказывать на тренировке, того Карпин и выберет.

20 сентября Дзюба оказался в расширенном списке сборной России на октябрьские матчи квалификации чемпионата мира-2022, но спустя день заявил, что не приедет в национальную команду. Футболист мотивировал это неоптимальным физическим состоянием.

(Мария Куцубеева)

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