«Кафанов как отец». Гильерме поделился впечатлениями о работе с тренером вратарей сборной России
Гильерме поделился впечатлениями о работе с тренером вратарей сборной России Кафановым
19:30
Голкипер сборной России Маринато Гильерме рассказал, как ему работается с тренером национальной сборной Виталием Кафановым.
— Читал его книгу, на русском, очень понравилась. Слов нет, чтобы его описать. Старается, чтобы между вратарями и ним были хорошие отношения. Он как отец.
Мы знаем, что Россия — большая страна. Все хотят нас видеть. Конечно, удобней играть в Москве, но это большая страна, болельщики хотят быть рядом, мы должны это принимать, — сказал Гильерме.
Кафанов вошел в тренерский штаб сборной России при Валерие Карпине. В штабе Станислава Черчесова с вратарями работал Гинтарас Стауче.
«Черчесов о вратарях больше говорить не хочет». Третья часть большого интервью тренера вратарей сборной России Виталия Кафанова
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