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«Кафанов как отец». Гильерме поделился впечатлениями о работе с тренером вратарей сборной России

Гильерме поделился впечатлениями о работе с тренером вратарей сборной России Кафановым
19:30
Гильерме. Фото Instagram
Гильерме. Фото Instagram
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Голкипер сборной России Маринато Гильерме рассказал, как ему работается с тренером национальной сборной Виталием Кафановым.

— Читал его книгу, на русском, очень понравилась. Слов нет, чтобы его описать. Старается, чтобы между вратарями и ним были хорошие отношения. Он как отец.

Мы знаем, что Россия — большая страна. Все хотят нас видеть. Конечно, удобней играть в Москве, но это большая страна, болельщики хотят быть рядом, мы должны это принимать, — сказал Гильерме.

Кафанов вошел в тренерский штаб сборной России при Валерие Карпине. В штабе Станислава Черчесова с вратарями работал Гинтарас Стауче.

«Черчесов о вратарях больше говорить не хочет». Третья часть большого интервью тренера вратарей сборной России Виталия Кафанова

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Екатерина Звенигородская все материалы автора

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