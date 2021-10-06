«Кафанов как отец». Гильерме поделился впечатлениями о работе с тренером вратарей сборной России

Голкипер сборной России Маринато Гильерме рассказал, как ему работается с тренером национальной сборной Виталием Кафановым.

— Читал его книгу, на русском, очень понравилась. Слов нет, чтобы его описать. Старается, чтобы между вратарями и ним были хорошие отношения. Он как отец.

Мы знаем, что Россия — большая страна. Все хотят нас видеть. Конечно, удобней играть в Москве, но это большая страна, болельщики хотят быть рядом, мы должны это принимать, — сказал Гильерме.

Кафанов вошел в тренерский штаб сборной России при Валерие Карпине. В штабе Станислава Черчесова с вратарями работал Гинтарас Стауче.

«Черчесов о вратарях больше говорить не хочет». Третья часть большого интервью тренера вратарей сборной России Виталия Кафанова