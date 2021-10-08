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«Алга, наши парни». Сборная России анонсировала матч против сборной Словакии

Сборная России анонсировала матч против сборной Словакии
10:15
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Сборная России в Twitter представила анонс отборочного матча ЧМ-2022 против Словакии.

«Алга, наши парни», — подписана афиша.

Матч Россия — Словакия пройдет сегодня, 8 октября, в Казани и начнется в 21:45 мск.

Россия — Словакия

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Сергей Разин все материалы автора
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