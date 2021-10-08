«Алга, наши парни». Сборная России анонсировала матч против сборной Словакии
Сборная России анонсировала матч против сборной Словакии
10:15
Сборная России в Twitter представила анонс отборочного матча ЧМ-2022 против Словакии.
«Алга, наши парни», — подписана афиша.
Алга, #НашиПарни ??#РоссияСловакия pic.twitter.com/0VvWxx3yTy— Сборная России (@TeamRussia) October 8, 2021
Матч Россия — Словакия пройдет сегодня, 8 октября, в Казани и начнется в 21:45 мск.
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