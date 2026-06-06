Источник: «Ньюкасл» хочет подписать контракт с вингером «Осасуны» Муньосом

Нападающий «Осасуны» Виктор Муньос заинтересовал «Ньюкасл», сообщает Daily Telegraph.

По данным источника, «сороки» видят в 22-летнем испанце идеальную замену Энтони Гордону, который перешел в «Барселону».

В сезоне-2025/26 Муньос провел 36 матчей, забил семь голов и сделал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Муньос попал в окончательный состав сборной Испании на чемпионат мира-2026.