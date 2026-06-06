Ди Марцио: «Ювентус» хочет подписать Браима Диаса

«Ювентус» заинтересован в переходе полузащитника «Реала» Браима Диаса, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По данным источника, представители туринского клуба уже беседовали с отцом игрока. В итальянское команда считают марокканца идеальным усилением атаки. Отмечается, что Диас хочет остаться в «Реале» и подождать изменений в клубе.

Контракт 26-летнего Диаса действует до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.