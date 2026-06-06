Ямаль стал первым испанцем, признанным лучшим игроком сезона в Ла лиге

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль признан лучшим игроком чемпионата Испании в сезоне-2025/26.

18-летний форвард стал первым испанцем, кто выиграл эту награду. Приз лучшему игроку Ла лиги вручается с 2009 года.

Девять раз его выигрывал Лионель Месси, дважды — Карим Бензема и по одному разу — Криштиану Роналду, Антуан Гризманн, Ян Облак, Марк-Андре тер Штеген, Джуд Беллингем и Рафинья.

В прошедшем сезоне Ямаль провел 28 матчей в Ла лиге, забил 16 голов и сделал 12 результативных передач