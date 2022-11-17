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Запугивающий Карпина тренер и футболист из Медиалиги. Что нужно знать о сборной Таджикистана

Леонид Александров
Корреспондент отдела футбола
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Футболисты сборной Таджикистана.
Фото Global Look Press
Футболисты сборной Таджикистана.
Фото Global Look Press
Петар Шегрт.
Фото Федерация футбола Таджикистана
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17 ноября сборная России проведет товарищеский матч со сборной Таджикистана на стадионе «Памир» в Душанбе.

В составе противника нет звезд, да и по составу эта команда примерно на одном уровне с Киргизией, которую Россия обыграла 2:1 в сентябрьском товарищеском матче. Самое время познакомиться с сегодняшним соперником поближе.

Товарищеские матчи.
17 нояб, 18:00. Pamir Stadium (Душанбе)
Таджикистан
0:0
Россия

Главный тренер

В молодости Петар Шегрт не блистал на футбольном поле и провел довольно скромную карьеру. Специалист начал тренировать в далеком 1996 году. В его послужном списке несколько малоизвестных немецких и австрийских клубов, две индонезийские команды, «Звезда» из боснийского Градачаца, а также несколько сборных: Грузии (молодежная команда и работа в качестве и.о. в первой команде), Афганистана и Мальдив. Национальную команду Таджикистана хорватско-немецкий специалист возглавил в нынешнем году, под его руководством сборная выиграла пять встреч, однажды сыграла вничью и один раз проиграла. Сам Шегрт перед матчем с Россией настроен оптимистично:

«Чтобы обыграть сборную России, нужно провести идеальный матч. Кстати, многие забыли, но в 2008 году я уже выигрывал у россиян вместе с молодежной командой Грузии. Сборная Таджикистана не играла здесь три года. Ребята будут немного нервничать, им нужна поддержка. Если хотите критиковать — критикуйте меня, а не игроков. В то же время не забывайте — в последний раз Карпин проигрывал Хорватии. А я — хорват».

Петар Шергт. Фото Федерация футбола Таджикистана
Петар Шегрт. Фото Федерация футбола Таджикистана
Фото Федерация футбола Таджикистана

Лучшие игроки

Вряд ли хоть одна фамилия из состава сборной Таджикистана будет вам знакома — большая часть игроков выступает в местном чемпионате. Самые дорогие футболисты в команде — полузащитник и капитан Алишер Джалилов (700 тысяч евро по transfermarkt) из узбекского «АГМК» и полузащитник Парвизджон Умарбаев (750 тысяч евро) из болгарского ЦСКА 1948. Оба, к слову, какое-то время числились в «Рубине», но заиграть за казанцев у них не вышло.

Есть и представитель российской второй лиги — Алиджони Айни из «Краснодара-2». Что касается бомбардиров, то в отборе на Кубок Азии блистал атакующий полузащитник Шервони Мабатшоев из «Истиклола» — на его счету три гола в трех матчах. Кроме того, лучший бомбардир в истории национальной команды до сих пор в строю — 32-летний форвард «Истиклола» Манучехр Джалилов в 46 играх за сборную отличился 20 раз.

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Кстати, есть в составе сборной и футболист из Медиалиги — 19-летний нападающий Салам Ашурмамадов выступает за «БроукБойз». Если Ашурмамадову удастся забить гол России, клуб получит бонус от сборной в 50 тысяч рублей.

Футболисты сборной Таджикистана. Фото Global Look Press
Футболисты сборной Таджикистана.
Фото Global Look Press

Достижения

На крупных турнирах сборная Таджикистана не блещет. Точнее, пока что «персидские львы» ни разу не выступали в финальных стадиях чемпионата мира или Кубка Азии. Отбор к ЧМ в Катаре мог позволить азиатским сборным напрямую отобраться и на континентальный форум — лишь в 2022-м Таджикистан сделал это впервые в истории.

Во втором отборочном раунде квалификации на турнир в Катаре таджики заняли второе место в группе вслед за Японией, но в следующую стадию не попали. Сборная Таджикистана не смогла попасть на чемпионат мира, зато после прихода Шегрта ей удалось добиться победы над Мьянмой (4:0) и Сингапуром (1:0), а также сыграть вничью с Киргизией (0:0). Это позволило Таджикистану впервые в истории пробиться в финальную стадию континентального первенства.

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Рейтинг ФИФА

Благодаря последним успехам сборная Таджикистана поднялась на 108-е место в рейтинге ФИФА. До исторически высшей 106-й позиции осталось совсем немного. Матч со сборной России будет учтен в рейтинге, так что Таджикистан в случае успеха в теории может вернуть или даже превзойти рекордную для себя позицию. Неплохая мотивация.

Футбол
Сборная России по футболу
Сборная Таджикистана по футболу
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