«Кроме Пиняева в этой сборной никто не обостряет. Сергей покрепче молодого Аршавина». Мнение Тарханова

Известный российский специалист, бывший тренер сборной России Александр Тарханов — о ничьей с Таджикистаном (0:0).

— Главный вывод, который вы для себя сделали после этого матча?

— Ясно, что наш тренерский штаб хотел проверить в деле молодых футболистов. Отсюда и такой экспериментальный состав. Требовать от этих ребят слишком многого пока, наверное, не стоит. Хотя...

— Новички проверку не прошли?

— Бросилось в глаза, что у нас, к сожалению, нет индивидуально сильных игроков. Кроме Пиняева. Вот он старался обострять, что-то придумать, шел в обыгрыш.

— А остальные?

— Более робко действовали. Пас, пас, пас и брак...

— Значит, Пиняев понравился?

— Да. Сергей выделялся на фоне остальных. Может быть, просто футбол сейчас стал более тактическим (смеется). Недавно прочитал интервью Месси. Даже аргентинец признал: сейчас много схем, тактики, но меньше импровизации. Вот и сегодня команда Карпина перепасовывалась, но никто не брал игру на себя.

— Захарян тоже не сверкнул?

— Каких-то нестандартных решений в его исполнении я не увидел. Может быть, в «Динамо» в последнее время тренеры просят его как-то строже сыграть. А он еще молод — возможно, пока нет такой склонности к риску, к импровизации.

— Киргизию победили на тоненького, сегодня ничья с Таджикистаном. Это не говорит об уровне нашего футбола?

— Нет. Ни в коем случае. Результат тоже важен, но, считаю, Карпин прежде всего хотел просмотреть новичков. Думаю, против Узбекистана выйдет уже более оптимальный состав.

— Сычевой не убедил?

— Да нашим нападающим сложно предъявить претензии.

— Почему?

— Средняя линия смотрелась неважно. Тот же Чалов мячи не получал. По идее Глебов, Миранчук должны были вести игру. Но как-то у них не пошло. Повторюсь, понравился только Пиняев.

— Игрок «Крыльев» действительно суперталант?

— Просто талантливый. Приставку «супер» я бы не использовал. Способный парень. Он не боится обыгрывать. Это здорово. Азартный. Ну и подкупает, что физически сильный. Вроде 18 лет, а он такой крепкий — мужичок (смеется).

— Кого из российских игроков прошлых лет он вам напоминает?

— Уф. Сложный вопрос. Надо подумать... Аршавина? В принципе они оба быстрые, резкие. Но Андрей более суховатый был. А этот покрепче, помощнее. Ноги какие, корпус!