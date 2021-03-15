Черчесов никого не забрал у молодежки, на Евро едут все сильнейшие. Плюс 17-летний Захарян

Объявлен состав на финальную часть молодежного чемпионата Европы.

Состав молодежной сборной России:

вратари — Александр Максименко («Спартак», Москва), Денис Адамов («Сочи»), Иван Ломаев («Крылья Советов», Самара)

защитники — Игорь Дивеев, Наир Тикнизян (оба — ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо», Москва), Никита Калугин («Нефтехимик», Нижнекамск), Павел Маслов («Спартак», Москва), Артем Голубев (УФА), Данил Круговой («Зенит», Санкт-Петербург)

полузащитники — Даниил Лесовой, Арсен Захарян (оба — «Динамо», Москва), Даниил Уткин, Магомед Шапи-Сулейманов (оба — «Краснодар»), Иван Обляков, Константин Кучаев (оба — ЦСКА), Александр Ломовицкий («Арсенал», Тула), Наиль Умяров («Спартак», Москва), Данил Глебов («Ростов»), Даниил Куликов («Локомотив», Москва)

нападающие — Вячеслав Грулев («Динамо»), Федор Чалов (ЦСКА), Денис Макаров («Рубин»)

Два хедлайнера первых туров весенней части чемпионата РПЛ — динамовец Арсен Захарян и Денис Макаров из «Рубина» — включены в состав российской молодежки на групповой этап молодежного Евро, который пройдет в конце марта в Венгрии. Как и один из героев дерби «Динамо» — «Спартак» Александр Максименко, и перспективная пара центральных защитников Роман Евгеньев — Игорь Дивеев, и подзабытый экс лучший снайпер чемпионата России Федор Чалов, и много других интересных игроков.

Главное событие — вызов Михаилом Галактионовым 17-летнего Захаряна. В отборочном турнире он не участвовал, но сейчас в «Динамо» настолько ярок, что проигнорировать его было невозможно. Оперативное и правильное решение. Надеюсь, будет он и в стартовом составе, а уж на какой позиции — это Галактионову решать. Выбор на флангах атаки просто отличный: помимо Захаряна — Макаров, Лесовой, Шапи, Ломовицкий... Но и в центре конкуренция будь здоров.

Из тех, чье отсутствие в списке сразу бросилось в глаза, — травмированный Матвей Сафонов и здоровый, но давно уже не играющий даже в подобие футбола Иван Игнатьев, что особенно заметно на фоне его отличного, готового к рестарту «Рубина». Когда есть приличный по весне Вячеслав Грулев и какой-никакой, но Чалов, в Игнатьеве нужды не оказывается. Нет и Станислава Магкеева и Константина Марадишвили. Судя по всему, конкуренция в центре поля оказалась для них слишком велика.

После «крестов» восстановился, но не успел набрать форму и начать играть Максим Глушенков, так что его отсутствие тоже понятно.

Наиболее уязвимыми по этому списку выглядят фланги обороны, в связи с чем кажется удивительным отсутствие также Николая Рассказова. Хоть ему уже и 23, по возрасту он, январский 1998-го, проходит — есть же в команде февральские Адамов и Ломовицкий. Кстати, и Рассказов, и Марадишвили в матче последнего тура «Арсенал» — ЦСКА провели по 90 минут. Но тут показательно то, что ни того ни другого не было в заявке молодежки на ноябрьские матчи с Эстонией и Латвией. А в октябре были, и Рассказов был в основе в проигранном матче в Польше. После этого — всё. Кстати, на фланг можно было бы привлечь и Рыбчинского из «Локо», который с зимних сборов играет в основе на этой позиции.

Забавно, что возрастная разница между Ломовицким и Адамовым с одной стороны и Захаряном с другой — пять лет и три месяца. В молодежке! Интересно, когда в последний раз за нее у нас играли такие юные футболисты.

Играть россиянам на первом этапе молодежного Евро с Исландией, Францией и Данией. Как известно, для нашего современного футбола не бывает «групп жизни», но и убийственной такая жеребьевка не кажется. С другой стороны, и нашим соперникам, вероятно, тоже.

Ведь в XXI веке мы играли на молодежном Евро один (!) раз и проиграли тогда в 2013-м все три матча. А выиграли последний раз в мае 1998 года при Михаиле Гершковиче в матче за 7-е место у Румынии.

Это была ЕДИНСТВЕННАЯ победа сборной России за 29 лет ее существования в финальных стадиях молодежных чемпионатов Европы по футболу.

Групповой этап молодежного Евро-2021 пройдет с 23 по 31 марта в городах Дьер (Венгрия) и Сомбатхей (Венгрия). Соперниками сборной России станут команды Исландии, Франции и Дании. Матчи пройдут 25, 28 и 31 марта.