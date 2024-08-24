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Карпин: «На ситуацию с Соболевым смотрю с сожалением. Как найти выход? Вопрос не ко мне»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал положение форварда Александра Соболева в «Спартаке».

«На ситуацию с Соболевым смотрю с сожалением. Как найти выход? Вопрос не ко мне. С игроком не общался», — сказал Карпин.

Футболист выступает за «Спартак» с 2020 года. Контракт форварда с красно-белыми рассчитан до лета 2026 года.

Сообщалось, что Соболев ведет переговоры о возможном переходе в «Зенит».

В нынешнем сезоне 27-летний футболист провел на поле за «Спартак» всего 67 минут. Форвард вышел в стартовом составе на матч 1-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2), а позже был отстранен от работы с основной командой красно-белых.

Александр Соболев
Валерий Карпин
Сборная России по футболу
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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