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Карпин не уверен, окажется ли Глушенков в итоговом списке сборной на товарищеские матчи

Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о том, окажется ли форвард Максим Глушенко в итоговом списке национальной команды на участие в товарищеских матчах в сентябре.

«Отслеживаем состояние Глушенкова. Окажется ли в итоговом списке? Пока сложно сказать. Сделали операцию. Сколько потребуется времени на восстановление? Окей, руки не участвуют в футболе. Но риск повторной травмы существует. Больше от докторов зависит. Решение будем принимать на следующей неделе», — заявил Карпин.

Глушенков получил перелом лучевой кости правой руки со смещением в матче пятого тура РПЛ против «Химок» (1:1).

На данный момент он восстанавливается после операции.

Встречи пройдут во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь». 5 сентября национальная команда сыграет с Вьетнамом, 7 сентября — с Таиландом.

Валерий Карпин
Сборная России по футболу
Максим Глушенков
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