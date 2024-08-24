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Карпин — об основном форварде сборной России: «Кто будет лучше выглядеть, тот будет играть»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о конкуренции в нападении национальной команды.

— Комличенко забил, будет ли он больше получать игрового времени?

— А вы думаете, что если забил, все хорошо, да?

— Вам виднее.

— Узнаете.

— Будем смотреть.

— Будете смотреть.

— Нет какой-то конфликтной ситуации? Он сам говорил, что хотел бы играть больше

— Все хотят играть больше. И Голенков хочет играть больше. И?

— Как вы на эту ситуацию смотрите?

— Да никак, обыкновенно. Футболист должен играть, тренироваться. Кто будет лучше выглядеть, тот будет играть. Все очень просто.

Валерий Карпин
Николай Комличенко
Сборная России по футболу
Егор Голенков
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