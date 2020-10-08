Нападающий Александр Соболев поделился впечатлениями от дебютной игры в составе сборной России. Форвард вышел на замену в товарищеском матче со Швецией (1:2) и в концовке встречи забил дебютный мяч за национальную команду.

— Если бы выиграли, ощущения были бы другие, — сказал Соболев в эфире «Матч премьер». — А так гол в концовке, ничего не значащий. Смешанные чувства.

Не могу сказать, почему такие разные таймы получились. Будем разбирать. К сожалению, не успели забить второй гол.

Сейчас была контрольная игра, но неважно от ее статуса, мы во всех матчах играем на победу.

— Насколько вы претендуете на место в составе на игры Лиги наций?

— Это решать главному тренеру, я не могу ответить. Как он решит, так и будет.

— Дзюба что-то сказал в раздевалке?

— Да, поздравил с первым голом за сборную.